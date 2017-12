Nacional e Bragantino empatam por 1 a 1 O Nacional alcançou a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar com o Bragantino, por 1 a 1, neste sábado, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Com a igualdade, o clube da capital chegou a 11 pontos ganhos, dividindo a liderança com a Internacional de Limeira. O Bragantino, no entanto, soma apenas seu segundo ponto na competição, permanecendo na lanterna do grupo. No primeiro tempo o jogo foi equilibrado, com as equipes buscando o gol. O Nacional começou melhor e logo abriu o placar. O meia Leonel cobrou falta da direita, o goleiro Mateus falhou e a bola sobrou livre para o atacante Dinei marcar, aos nove minutos da primeira etapa. Após o gol, o Bragantino começou a pressionar o time da casa e conseguiu o empate aos 34 minutos. O meia Betão bateu falta direta para o gol e o goleiro Neneca aceitou. No segundo tempo o jogo seguiu com o Nacional melhor na partida, mas não conseguiu furar a defesa do Bragantino.