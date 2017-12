Nacional e Flamengo empatam na Série A2 Em partida bastante equilibrada, Nacional e Flamengo apenas empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O confronto, válido pelo Grupo 2, aconteceu no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Com o resultado, os paulistanos chegam ao sétimo ponto e assumem, temporariamente, a vice-liderança. O time de Guarulhos, que contabilizou seu quarto empate, soma quatro pontos e fica na quinta posição. Os dois gols saíram no final do jogo. O Flamengo abriu o placar com o ala Carlos Clay. Aos 39 minutos, o jogador aproveitou cobrança de escanteio de Éverton e marcou em bela cabeçada. Quatro minutos depois, o Nacional empatou com Dinei, aproveitando bobeira do goleiro Luís Fernando. Os times voltam a campo no próximo sábado, às 16 horas. O Nacional vai até Sorocaba encarar o São Bento, enquanto o Flamengo joga contra o Taubaté, no Vale do Paraíba.