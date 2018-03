Nacional e Independiente empatam: 1 a 1 O Nacional, do Uruguai, manteve a liderança do Grupo 5 da Taça Libertadores da América, nesta quinta-feira à noite, ao empatar, por 1 a 1, com o Independiente, da Argentina, em Avellaneda. Com este resultado, o time uruguaio soma nove pontos, um a mais que o Independiente. O El Nacional, do Equador, acumula cinco, enquanto o Cienciano (Peru) tem quatro. Luis Romero abriu o placar para o Nacional, aos seis minutos da etapa final. O empate do time argentino só veio aos 38 minutos por intermédio de Sebastián García.