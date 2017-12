Nacional e Juventus jogam pela Copa Estado A décima rodada da Copa Estado de São Paulo prossegue neste sábado com mais quatro jogos. O destaque fica por conta do jogo na capital paulista entre Nacional e Juventus, às 15 horas, no estádio Nicolau Alayon. Os dois times, que por muitos anos estiveram na elite do futebol bandeirante, hoje amargam a segunda divisão e vivem muitas dificuldades para voltar à elite. Nesta competição, pelo menos, o time da Moóca leva vantagem (15 pontos a 4) na tabela de classificação do Grupo 1. Os demais jogos acontecem longe da capital paulista. Em São José do Rio Preto o Marília B (19 pontos), que disputa a liderança "cabeça a cabeça" com o Olímpia, tenta assumir a liderança provisória do Grupo 3 enfrentando o Rio Preto (6). Pelo Grupo 4 mais jogos neste sábado. O Barretos (16) vai a Bebedouro enfrentar a Internacional (5), penúltimo colocado. Já o Taquaritinga, que está em último, mas recentemente aplicou a maior goleada da competição ao vencer o Paraguaçuense por 8 a 1, recebe a Francana no estádio Adail Silva às 16 horas. Eis os jogos da rodada: Sábado - 15:00 - Nacional x Juventus; Rio Preto x Marília B; Taquaritinga x Francana; 16:00 - Internacional de Bebedouro x Barretos - Domingo - 11:00 - São Paulo B x Atlético Sorocaba; ECO x São Caetano B; São Bento x Santo André; Ferroviária x XV Piracicaba; Ituano x XV Jaú; Rio Branco x Rio Claro; Araçatuba x América; Mirassol x Noroeste; Olímpia x Paraguaçuense; 15:00 - Jaboticabal x Matonense.