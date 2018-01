Nacional e Maracaibo empatam e ajudam o Inter Nacional (URU) e Maracaibo (VEN) empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira à noite e ajudaram o Internacional a permanecer na liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores. É que com o ponto somado o time venezuelano chega a cinco na classificação, ficando a dois da equipe gaúcha (que tem sete) e assim se mantém na primeira posição. Já os uruguaios estão com quatro pontos e ficam com a terceira posição na classificação. O jogo foi disputado no Estádio Parque Central, de Montevidéu e ficou marcado por ter sido bastante truncada. Agora, os dois times voltam a se enfrentar, abrindo o returno do grupo, mas com a partida sendo realizada na Venezuela, no dia 16 de março.