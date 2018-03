Nacional é o 1º no Grupo 5 da Libertadores O Nacional, do Uruguai, garantiu o primeiro lugar no Grupo 5 da Taça Libertadores da América, ao derrotar o El Nacional, do Equador, por 3 a 2, em jogo da sexta e última rodada da primeira fase. Medina (2) e Romero fizeram os gols uruguaios, enquanto Borjas e Checa descontaram para o time equatoriano. No outro jogo do grupo, o Cienciano, do Peru, derrotou o Independiente, da Argentina, também por 3 a 2, em Arequipa. Portilla, Acasiete e Lugo marcaram para o time peruano. Castillo e Giménez fizeram os gols argentinos. O Nacional somou 12 pontos, seguido pelo Independiente, que acumulou oito e vai disputar a repescagem para tentar alcançar as oitavas-de-final da competição. Cienciano (7 pontos) e El Nacional (5) estão eliminados.