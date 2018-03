Nacional é o único vencedor na Série A-2 O Nacional foi o único time a vencer na tarde desta quarta-feira, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Debaixo de muita chuva, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o time goleou a Francana por 3 a 0 e chegou aos cinco pontos, na liderança do Grupo 3, com cinco pontos. Na outra partida do Grupo, Taubaté e Taquaritinga empataram em 0 a 0, no Vale do Paraíba. Os times empataram as três partidas desta fase, mostrando o total equilíbrio do campeonato. Pelo Grupo 4, outro empate. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Internacional ficaram no 1 a 1. Os times ainda não venceram nesta fase e tem dois pontos cada. No fim-de-semana, os jogos se repetem, mas com o mando de jogo invertido, na primeira rodada do returno da segunda fase.