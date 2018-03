Nacional e Olímpia jogam pela Série A2 Apenas uma partida será disputada neste sábado pelo Campeonato Paulista da Série A-2. O Nacional, da capital, recebe o Olímpia, às 15 horas, no estádio Nicolau Alayon. Na última rodada, o time empatou em 1 a 1 com o Bragantino e acabou derrotado nos pênaltis, por 3 a 2. O Olímpia busca sua terceira vitória consecutiva no torneio e tenta alcançar os líderes. Os dois times somam o mesmo número de pontos, 28, mas o Olímpia leva vantagem no número de vitórias - 9 contra 7. O Etti Jundiaí lidera com 37 pontos seguido pelo Ituano com um ponto a menos. O Juventus é o terceiro colocado com 34 pontos. Ao final do returno, campeão e vice vão subir para a Série A-1, a elite do futebol paulista. Confira a rodada do domingo: América x Araçatuba; Comercial x Santo André; Etti Jundiaí x Juventus; São José x Mirassol; Francana x Paraguaçuense; Ituano x Bragantino e Sãocarlense x Rio Preto.