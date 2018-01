Nacional e São José abrem rodada Nacional (3 pontos) e São José (2), que ainda não venceram neste ano, abrem amanhã, às 15 horas, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, a quinta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O time de Túlio Tangioni Neto é modesto, mas aplicado e em casa costuma complicar, como ocorreu há duas semanas, quando impediu a vitória do Flamengo (8), de Guarulhos, um dos quatro vice-líderes. O Flamengo, aliás, enfrentará o líder Bandeirante (10), domingo, em Birigüi. O São José está numa situação complicada, novamente tentando fugir do rebaixamento. Na abertura da sexta rodada da Série A3, o Noroeste (5) receberá, em Bauru, às 16 horas, o XV de Piracicaba (7). Ambos já disputaram a elite estadual, mas fazem campanhas irregulares neste ano. A A3 é liderada pelo Oeste (15), de Itápolis, que tem 100% de aproveitamento até agora.