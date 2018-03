Nacional e Sãocarlense jogam pela A-2 Nacional e Sãocarlense abrem, neste sábado, às 15 horas, no estádio Nicolay Alayon, em São Paulo, a 22ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Ambos estão longe da briga do acesso, restrita a quatro times (Etti Jundiaí, Ituano, Juventus e Santo André), desde que não ocorram inúmeras surpresas nas últimas nove rodadas, mas ainda precisam pontuar para não entrar no bloco dos ameaçados de rebaixamento para a Série A3 de 2002 - dois times caem. O Nacional tem 29 pontos enquanto o Sãocarlense estão com 26. Pela 14ª e última rodada da Série B1, um jogo será disputado nesta sexta-feira, também às 15 horas. O Guarulhos (9 pontos) receberá o Sertãozinho (26). No domingo, dois times lutam pelo título simbólico do turno: Barretos (30) e Osasco - o Palmeiras B já encerrou sua participação nessa fase.