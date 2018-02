Nacional e Sãocarlense jogam pela A2 Um jogo isolado abre a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 neste sábado, às 15 horas, entre Nacional e Sãocarlense. A partida será realizada no Estádio "Nicolau Alayon", em São Paulo. O Nacional ainda luta por uma das vagas às semifinais da Série A-2. O time ocupa a sexta colocação do Grupo 2, com 16 pontos. O Sãocarlense, lanterna, com apenas três pontos, está virtualmente rebaixado, lanterna com apenas três pontos. "Será um jogo difícil, mas precisamos buscar a vitória", comentou o técnico Túlio Tangione, do Nacional. A briga pelas duas vagas semifinais está muito acirrada e na semana passada surgiu uma denúncia de que a "mala preta" estaria correndo solta. O Sãocarlense teria um prêmio de R$ 15 mil para vencer o São Bento. O famoso suborno branco teria partido do Atlético Sorocaba, atual líder, com 22 pontos. A diretoria do clube, prontamente, tratou de desmentir qualquer ação neste sentido. A competição conta com 16 clubes divididos em dois grupos de oito times. Classificam-se para as semifinais os dois primeiros de cada grupo e serão rebaixados os últimos colocados de cada grupo. A ESPN Brasil alterou o horário do jogo entre Francana e Oeste, que inicialmente aconteceria domingo, às 11 horas. O duelo será mostrado ao vivo, mas às 16 horas. A alteração foi provocada pela marcação do jogo semifinal da Série A1, entre Portuguesa Santista e São Paulo, pela manhã, na Vila Belmiro. Eis os jogos da rodada: sábado - 15 horas - Nacional X Sãocarlense; domingo - 15 horas - Flamengo x Bragantino; 16 horas - Matonense x Atlético Sorocaba, São Bento x São José, Mirassol x Olímpia, Francana x Oeste (ESPN Brasil), Rio Preto x Comercial e Bandeirante x Taquaritinga. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga e Oeste 24 pontos; 3) Francana 20; 4) Olímpia 15; 5) Rio Preto 12; 6) Comercial e Mirassol 10; 8) Bandeirante 8. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 22 pontos; 2) Matonense 18; 3) Bragantino e São Bento 17; 5) Flamengo e Nacional 16; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3.