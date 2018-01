Nacional e S.José abrem rodada da A2 Não é apenas o Paulistão 2003 que começa neste sábado. As competições estaduais das Séries A2 e A3 também têm suas largadas neste sábado, com um jogo em cada divisão. À tarde, às 15h00, no estádio Nicolau Alayon, na capital, o Nacional recebe o São José pelo Paulista da Série A2 - Segunda Divisão. O Nacional é dirigido por Túlio Tangiane, há quatro anos no clube. O são José foi reformulado por Celso Teixeira, ex-técnico do Ceará, e que representa a nova geração no interior paulista. Ano passado, o São José chegou, aos trancos e barrancos, às semifinais. Os outros sete jogos acontecem domingo. Paulista A3 - Pela Série A3, terceira divisão, Guaratinguetá e Independente de Limeira abrem a competição, às 10h30, no Vale do Paraíba. O time da casa foi vice-campeão da Série B1 ano passado e, agora, está motivada. No domingo cedo, a Rede Vida mostra ao vivo, de Rio Claro, o jogo entre Rio claro e Ferroviária, a partir das 10h00. Os outros seis jogos acontecem à tarde.