Nacional e Universitario ficam no empate na estréia O Nacional, do Paraguai, bobeou na estréia na Copa Libertadores: empatou por 2 a 2 com o Universitario, do Peru, no jogo de ida deste confronto pela fase preliminar da competição continental, em Assunção, no Paraguai. A equipe da casa estava ganhando até os 49 minutos do segundo tempo, quando os peruanos conseguiram empatar com um gol de Sangoy. Antes, Centurión e Moisela, ambos contra, haviam marcado para o Nacional, com o próprio Moisela se redimindo para o Universitário. Com este resultado, o time peruano joga com a vantagem de um empate por um gol na partida de volta, dia 31 de janeiro, em Lima, já que gol fora de casa tem peso maior no desempate. Quem passar deste confronto vai entrar no grupo 5 da próxima fase, junto com LDU (EQU), Rocha (URU) e Vélez Sarsfield (ARG).