Nacional elimina Vila Aurora na Série C O Nacional-AM garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Vila Aurora-MT, por 3 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus (AM). A classificação foi garantida pelo número de gols marcados fora de casa, já que fez três na derrota por 4 a 3, em Rondonópolis (MT). O time amazonense enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Abaeté-PA e Remo-PA, em Belém (PA). No primeiro jogo, também na capital paraense mas com mando do Remo, os dois times empataram por 1 a 1. Por isso, o Abaeté se classificará em caso de empate sem gols. O jogo foi muito equilibrado e nervoso. Henrique abriu o placar para o time da casa aos 5 minutos, mas Tirone empatou aos 7. Cláudio recolocou o Nacional na frente aos 28, mas Zumbi empatou aos 8 minutos do segundo tempo. O gol da vitória foi marcado por Reginaldo Paulista, aos 28 minutos, num lance muito reclamado pelos visitantes que alegaram um toque de mão do atacante Delmo antes do gol.