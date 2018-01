Nacional empata com Flamengo na A2 Nacional e Flamengo, de Guarulhos, não passaram de um empate, em 1 a 1, na abertura da quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, nesta quarta-feira à tarde, na capital. O Flamengo abriu a contagem com um gol de Careca, aos 15 minutos do primeiro tempo. O Nacional empatou de pênalti com Pimentel, aos 20 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Nacional assume a vice-liderança do Grupo 2 com seis pontos. O Flamengo é o terceiro com cinco. Outros sete jogos acontecem à noite. Pela quarta rodada da Série A3, o destaque foi o Noroeste que goleou o Paraguaçuense por 5 a 0. O Noroeste é o quarto do Grupo 1 com cinco pontos. O Paraguaçuense é o lanterna sem nenhum ponto. Pelo Grupo 2 o Rio Claro bateu o ECO, por 3 a 2, e assumiu a sexta colocação com quatro pontos. O ECO é o lanterna com apenas um.