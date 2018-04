Nacional empata com River-URU e complica Palmeiras

O Palmeiras vai chegar à última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores em situação bastante delicada. River Plate e Nacional, ambos do Uruguai, empataram em 2 a 2 na noite desta quinta-feira, e o resultado classificou o tradicional Nacional para as oitavas de final.

A tradicional equipe uruguaia lidera com nove pontos, contra oito do Rosario Central. As duas equipes se enfrentam na última rodada, em Montevidéu, e um empate serve a ambos. O Palmeiras, com cinco, precisa vencer o River Plate em casa e torcer por uma vitória do Nacional no Uruguai. Além disso, tem que tirar três gols de diferença de saldo. Os dois jogos serão na próxima quinta-feira.

Nesta noite, o River abriu o placar com Taján, aos 5 minutos, mas o Nacional logo empatou, aos 7, com o zagueiro Victorino, ex-Palmeiras e Cruzeiro, de falta. Visitante, o Nacional virou com Ramírez, numa falha de Herrera, aos 27 do segundo tempo, mas o River deixou tudo igual com González, a 10 minutos do fim.

BOCA VENCE

Também nesta quinta-feira o Boca Juniors reencontrou seu torcedor e venceu o Bolívar por 3 a 1 na Bombonera, com gols de Gago, Carrizo e Tévez. No primeiro jogo da equipe em casa, o Boca teve que jogar sem torcida como punição aos incidentes no clássico contra o River na edição passada da Libertadores.