Nacional empata e pega agora o Grêmio A equipe do Nacional, do Uruguai, empatou fora de casa com o América de Cali, por 0 a 0, e se classificou para as quartas-de-final da Copa Libertadores de América. Na primeira partida, o Nacional venceu em casa por 1 a 0. Agora, o Nacional enfrentará a equipe brasileira do Grêmio, que goleou nesta quinta-feira, em Porto Alegre, os argentinos do River Plate por 4 a 0.