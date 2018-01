Nacional está na final da Copa SP Com uma virada incrível, depois de terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, o Nacional derrotou o Paraná por 3 a 2, neste domingo, em São Paulo. Com essa vitória, a equipe paulista tornou-se a primeira finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior - seu adversário sai à noite, do jogo entre Corinthians e Iraty (a partir das 18h30). O atacante reserva Thiago foi o herói do jogo, ao marcar 2 gols e ainda bater a falta que originou o gol contra de Clenilson. Com isso, o Nacional tentará na terça-feira o tricampeonato da Copa São Paulo - venceu também em 1972 e 1988. Com uma boa marcação, o Paraná apostou nos contra-ataques. E foi assim que abriu o placar aos 10 minutos, quando Rodrigo cruzou para Vandinho fazer 1 a 0, com um leve toque no canto esquerdo do goleiro do Nacional. O time paranaense ampliou aos 30, com o chute de Thiago Neves da entrada da área. No segundo tempo, o Nacional foi com tudo para o ataque. E deu certo. Aos 23 minutos, Nonô levantou a bola na área e Thiago desviou de cabeça, fazendo o primeiro. Aos 35, veio o empate, quando Thiago cobrou falta e Clenilson marcou contra. Ainda havia tempo para a virada e ela aconteceu logo depois, quando Leandro cruzou da direita e Tiago marcou mais um, de cabeça, aos 37 minutos.