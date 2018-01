Nacional ganha do Olimpia na Mercosul Mesmo jogando em Assunção, o Nacional derrotou o Olimpia por 2 a 0, nesta quarta-feira, e manteve suas chances de classificação para a próxima fase da Copa Mercosul. Com dois gols do boliviano Gutiérrez, a equipe uruguaia chegou aos 9 pontos no grupo B, empatando com o San Lorenzo - o líder é o Flamengo, que tem 12. Já o time paraguaio segue dando vexame na competição sul-americana e ainda não somou nenhum ponto. Na última rodada, no dia 16 de outubro, o Olimpia recebe o Flamengo, que já está classificado, e o Nacional decide a vaga em casa contra o San Lorenzo.