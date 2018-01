Nacional ganha na abertura da Série A2 Na abertura do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado, o Nacional recebeu a Matonense no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Com dois gols do jovem atacante Dinei, os donos da casa saíram com a vitória por 2 a 0 e conquistaram os três primeiros pontos do grupo 2. As melhores chances do primeiro tempo foram do Nacional. Com jogadas pelas laterais, o time levou perigo, principalmente com Rogério, que teve três oportunidades claras, todas de cabeça. Mas o gol não saiu. No segundo tempo, a sorte do Nacional mudou. Logo aos seis minutos, a bola tocou no braço do zagueiro Caio dentro da área. Dinei cobrou o pênalti e fez 1 a 0. Dez minutos mais tarde, o mesmo Dinei recebeu cruzamento na área, dominou no peito, driblou o goleiro e marcou um bonito gol, fechando o placar. O restante da primeira rodada da Série A2 será disputado neste domingo.