Nacional ganha primeira na Série A-2 O Nacional conquistou sua primeira vitória na Série A-2 do Campeonato Paulista neste sábado, em São Paulo, ao vencer o São José por 2 a 1. O jogo marcou a abertura da quinta rodada do torneio, que tem neste domingo mais sete jogos. Cesinha e Rogério marcaram para o Nacional, com Gelázio descontando para o São José. A vitória levou o Nacional aos seis pontos, na sexta colocação. O São José segue com dois pontos, na 14ª colocação. Jogando melhor, o Nacional, comandado há quatro anos pelo técnico Túlio Tangioni, não teve dificuldades para vencer e abriu 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o São José marcou com Gelázio aos 26 minutos e passou a pressionar o time da casa, que se segurou até o apito final do árbitro.