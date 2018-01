Nacional goleia Araçatuba na A-2 O Nacional venceu neste sábado o Araçatuba por 7 a 1, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. O destaque do jogo foi o atacante Nei Bala, autor de três gols. O jogo entre Nacional e Araçatuba começou com atraso, porque o juiz Silas Santana não apareceu no estádio da rua Comendador e Souza. Com isso, o juiz Silvio Luís Aranha apitou a partida. O Nacional abriu o placar aos 16 minutos com o lateral-direito Alexandre. Um minuto depois, Benê aumentou a contagem, aproveitando uma falha do zagueiro Marcão. Aos 24 minutos foi a vez de Nei Bala fazer o seu. Isto se repetiu aos 40 minutos, quando Nei Bala fez mais um. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Terrão fez o quinto gol do jogo. O Araçatuba descontou aos 22 minutos, através do experiente meia Zé Renato. O Nacional ampliou com Rogério aos 32 minutos e o atacante Nei Bala completou o placar, aos 41 minutos. Com este resultado o Nacional pulou para a sexta posição, somando agora 24 pontos. O Araçatuba segue com os 22 pontos na oitava posição. A última rodada do turno será completada, neste domingo, com a realização de mais sete jogos. O Etti Jundiaí, com 28 pontos, defende a liderança isolada contra a Paraguaçuense, em Paraguaçu Paulista.