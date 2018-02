Nacional: Limeira vence Joinville No único jogo disputado nesta segunda-feira pelo Nacional de basquete masculino, o Winner/Limeira ganhou por 105 a 100 do Joinville/FME. Com esta vitória, o Limeira fica com 40% de aproveitamento. Já o Joinville é o pior na classificação: 13,3% de aproveitamento. Nesta terça-feira serão disputados mais três jogos, todos às 20h: São José dos Pinhais/Keltek x Franca, em São José dos Pinhais; Ulbra/Torres x Paulistano/Dix Amico, em Torres; e Pitágoras/Minas x COC/Ribeirão Preto, em Belo Horizonte.