Nacional segue líder na Copa Interior O Nacional continua dando as cartas dentro da Copa Interior. O time da capital venceu o Independente, em Limeira, por 1 a 0, neste sábado cedo, com gol de Luis Fernando, mantendo a liderança invicta do Grupo 2, com 26 pontos. O Flamengo, com dois gols de Adriano, venceu o Taubaté, por 2 a 1, e se manteve na briga por uma das vagas da segunda fase. O Flamengo tem agora 28 pontos, na terceira colocação. O Taubaté é o quinto, com 12. Na sexta-feira à noite, o Sertãozinho goleou o lanterna União Mogi, por 4 a 0. Em Sorocaba, o São Bento venceu o XV de Jaú, por 2 a 0, assumindo a vice-liderança, com 22 pontos. Pelo Grupo 1, em Batatais, a Francana perdeu para o Jaboticabal, por 3 a 0, com três gols de Luizinho. A vitória deixou o Jaboticabal na liderança isolada do Grupo 1, com 20 pontos. Na sexta-feira, a Internacional de Bebedouro goleou o Noroeste, por 6 a 0, enquanto o Mirassol venceu o Rio Preto, por 2 a 1, e Barretos e Bandeirante ficaram no empate por 2 a 2. A Copa Interior reúne 16 clubes e passam às semifinais apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. Confira a classificação - Grupo 1 - 1) Jaboticabal 20; 2) Internacional de Bebedouro 18; 3) Mirassol 17; 4) Bandeirante e Barretos 16; 6) Francana 13; 7) Noroeste 8; 8) Rio Preto 6. Grupo 2 - 1)Nacional 26; 2) São Bento 22; 3) Flamengo e Sertãozinho 18; 5) Taubaté 12; 6) XV de Jaú 11; 7) Independente 6; 8) União Mogi 1.