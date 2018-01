Nacional surpreende no Português Cinco jogos deram seqüência neste domingo a terceira rodada do Campeonato Português. O destaque foi a vitória do Nacional por 1 a 0 sobre o Gil Vicente. Com esse resultado, o time da Ilha da Madeira subiu para a quarta posição, com sete pontos, a apenas dois do líder Porto. O Boavista goleou o Paços de Ferreira por 4 a 1 e alcançou a sétima colocação, com cinco pontos. Confira os outros resultados: União Leiria 0 x 0 Marítimo, Estrela Amadora 2 x 1 Associação Naval, Acadêmica Coimbra 0 x 1 Vitória Setúbal. A rodada será completada nesta segunda-feira com o confronto entre Penafiel e Belenenses.