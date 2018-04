Nacional terá ao menos 8 desfalques em duelo do grupo do Palmeiras Enquanto estiver em campo diante do River Plate-URU nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras estará de olho também na outra partida do Grupo 2 da Libertadores, entre Nacional e Rosario Central, no Uruguai. Isso porque o time paulista não depende apenas de si para se classificar. Precisa vencer seu compromisso e torcer por uma vitória do Nacional. Só que a equipe uruguaia entrará em campo bem desfalcada contra o Rosario.