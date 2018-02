Nacional-URU expulsa sócio-torcedor que imitou avião diante da Chapecoense

O Nacional, do Uruguai, anunciou nesta sexta-feira a expulsão do sócio-torcedor que comemorou a vitória de quarta-feira, pela Libertadores sobre a Chapecoense, imitando um avião. Na Arena Condá, após o triunfo da equipe por 1 a 0, alguns torcedores foram flagrados zombando da tragédia aérea sofrida pelo clube brasileiro em novembro de 2016.

As imagens da televisão mostraram que alguns uruguaios abriram os braços e imitaram avião ao final da partida. Como era de se esperar, o episódio gerou repercussão bastante negativa ao Nacional, que chegou a se desculpar formalmente na última quinta. "É muito difícil encontrar as palavras adequadas. Apelamos à vossa indulgência para compreender nossa inquietação e aceitar nossas desculpas", disse.

Já nesta sexta, o Nacional explicou que um dos torcedores flagrados é sócio-torcedor da equipe. Identificado, ele foi expulso deste quadro e ficará impedido de acompanhar in loco qualquer evento esportivo do clube, independente do esporte.

Apesar do pedido de desculpas e das medidas tomadas, o Nacional ainda pode ser prejudicado pela atitude destes torcedores. Nesta sexta, a Conmebol comunicou que abriu um processo disciplinar contra o clube. Entre as punições previstas em caso de condenação estão multa de no mínimo US$ 3 mil, perda de mando de campo ou até exclusão da competição.