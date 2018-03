Nacional-URU vence Cienciano no Peru O Nacional, do Uruguai, não sentiu os efeitos dos 2.300 metros de Arequipa, nos andes peruanos, e derrotou o Cienciano por 2 a 1, no jogo de volta encerrado na madrugada de hoje, pela quarta rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores da América-2004. O vice-campeão uruguaio, que assumiu provisoriamente a liderança da chave com oito pontos, um à frente do argentino Independiente, que tem um jogo a menos, marcou através de Eguren e Coelho. O gol do Cienciano foi marcado por Sergio Ibarra.