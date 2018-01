Nacional vence Concepción no Uruguai Com dois gols de Fabian Coelho, o Nacional do Uruguai venceu o Deportes Concepción, do Chile, por 2 a 0 na noite desta quarta-feira e ficou muito perto da classificação para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Com esse resultado, a equipe uruguaia se isola na liderança do grupo III, com 10 pontos ganhos. Na segunda posição, aparecem Jorge Wilstermann, da Bolívia, e San Lorenzo, da Argentina, com seis pontos. O Concepcion, já eliminado, é o laterna, com apenas um.