Nacional vence e vira líder da Série A2 O Nacional goleou o São José por 4 a 0, nesta quinta-feira à tarde, no estádio Nicolau Alayon, e assumiu a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2. O tradicional time da capital agora soma 17 pontos e divide a primeira posição com a Internacional de Limeira, que perdeu seus últimos dois jogos, para Taubaté e Flamengo. Todos os gols saíram no segundo tempo, com Léo Oliveira (2), Tobias e Kaê. Este jogo, válido pela nona rodada, foi paralisado na quarta-feira devido às chuvas em São Paulo. O São José continua na lanterna com apenas quatro pontos. Em São José do Rio Preto, pelo grupo 1, Rio Preto e Olímpia empataram por 0 a 0. Este jogo também seria disputado na quarta-feira à noite, mas acabou transferido por falta de energia elétrica. O resultado colocou o Olímpia, com 14 pontos, na terceira posição, ao lado do Comercial. O Rio Preto continua na lanterna, agora com cinco pontos. A 10ª rodada será realizada no fim de semana.