Nacional vence Flamengo pela Série A-2 O Nacional se recuperou dentro do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer, em casa, no Estádio Nicolau Alayon, na capital, ao Flamengo de Guarulhos, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Terrão, aos nove minutos do primeiro tempo. Agora, o Nacional chegou aos oito pontos, em quarto lugar, se reabilitando da derrota para o Taubaté, por 1 a 0, na rodada anterior. A situação do Flamengo é mais complicada, porque sofreu sua terceira derrota seguida, mesmo com a estréia do técnico Gerson Andreotti na vaga de João Martins. O time de Guarulhos só tem três pontos, ocupando a oitava posição.