Nacional vence na Libertadores A equipe uruguaia do Nacional derrotou na noite desta quinta-feira os bolivianos do Oriente Petrolero por 3 a 2, em La Paz, na Bolívia, e conquistou sua primeira vitória no Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Os uruguaios abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Sebastián Eguren. Dois minutos depois, os anfitriões perderam um pênalti, defendido pelo goleiro Gustavo Munua. Mas o Oriente não desanimou e conseguiu empatar logo no início da etapa final. Aos 6 minutos, Cláudio Baggio deixou tudo igual. O Nacional não sentiu o gol e desempatou dois minutos mais tarde, com Gabriel Alvez. Aos 27 minutos, Raúl Justiniano empatou novamente para os bolivianos. No último minuto da partida, Horacio Peralta, de pênalti, definiu o placar para o Nacional. Depois de duas rodadas, o Grupo 6 tem o Universitário, do Peru, e Racing, da Argentina, na liderança, com 4 pontos. Em terceiro está o Nacional, com 3 pontos. Na lanterna, o Oriente, que perdeu as duas partidas que disputou, ainda não marcou pontos.