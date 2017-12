Nacional vence o Braga e assume a ponta O Nacional derrotou o Braga por 1 a 0, nesta sexta-feira, na Ilha da Madeira, e assumiu a liderança do Campeonato Português. Agora com 27 pontos, o time da casa ultrapassou o Braga, que ficou um ponto atrás. Alonso, aos 28 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória. O terceiro colocado é o Porto, que tem 24 pontos e joga somente na segunda-feira - enfrenta o Gil Vicente, fora de casa. A 12ª rodada seguirá neste sábado com a realziação da partida entre Marítimo e Boavista. No domingo jogam: Vitória de Setúbal x Rio Ave, Acadêmica x Estrela Amadora, Paços de Ferreira x Naval, União de Leiria x Penafiel, Sporting x Vitória de Guimarães e Benfica x Belenenses.