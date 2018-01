Nacional vence Peñarol em Quito As três últimas partidas da rodada de abertura da Copa Libertadores da América, encerradas já na madrugada desta quarta-feira, tiveram apenas um gol. O Nacional do Equador derrotou o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0. O único gol da partida, disputada no estádio Atahualpa, de Quito, a 2.800 metros de altitude, foi marcado pelo atacante Evelio Ordoinez, aos 14 minutos do primeiro tempo. Nacional e Peñarol integram o Grupo 3 da Libertadores, ao lado do Real Potosí, da Bolívia e San Lorenzo, da Argentina. E foi tudo. Os dois outros confrontos terminaram em 0 a 0. Foi assim na partida entre o Monarcas Morelia, do México, e o Vélez Sarsfield, da Argentina, que abriu o Grupo 5. Outro 0 a 0 foi registrado no encontro entre o Cerro Porteño, do Paraguai e Alianza, do Peru. O jogo, válido pelo Grupo 1, foi disputado em Lima, diante de 32 mil torcedores.