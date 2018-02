Nacional vence Pumas na estréia na Libertadores O Nacional estreou com uma boa vitória na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o time uruguaio recebeu o Pumas (México) em Montevidéu e venceu por 2 a 0. O jogo abriu o grupo 6 do torneio, que conta também com o brasileiro Inter e o venezuelano Maracaibo. Os dois gols da vitória do Nacional foram marcados por Gonzalo Castro, aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 17 do segundo.