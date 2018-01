Nacional vence Rio Preto na A-2 O Nacional abriu o returno do Campeonato Paulista da Série A-2 com uma vitória sobre o Rio Preto por 2 a 0, hoje à tarde, em São Paulo. Os gols da vitória saíram no primeiro tempo, com Alexandre marcando, de pênalti, aos 30 minutos. Nei Bala ampliou aos 45 minutos. Com este resultado, o time da capital alcançou a quinta colocação, somando 27 pontos. O Rio Preto segue com 23 pontos, na 9ª posição da tabela. A rodada será completada amanhã (29) com mais sete jogos. Em um deles, o Etti Jundiaí defende a liderança isolada diante do Araçatuba.