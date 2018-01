Nacional vence São José pela A2 Na abertura do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado à tarde, na capital, o Nacional venceu o São José, por 1 a 0, no Estádio Nicolau Alayon. O gol da vitória foi marcado por Dimitri, aos 22 minutos do primeiro tempo. A primeira rodada será completada neste domingo com mais cinco jogos, com início, às 17 horas: Mirassol x Francana, Bandeirante x Comercial, Oeste x Olímpia, Rio Preto x Taquaritinga e Matonense x Flamengo. Dois jogos foram cancelados: Bragantino x Atlético Sorocaba e São Bento x Sãocarlense. Tanto Bragantino como Sãocarlense não conseguiram inscrever seus times a tempo e solicitaram junto à Federação Paulista o cancelamento da estréia.