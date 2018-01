Nacional vence The Strongest por 2 a 1 O Nacional, do Equador, derrotou o The Strongest, da Bolívia, por 2 a 1, nesta terça-feira, e tornou-se líder do Grupo 5 da Taça Libertadores da América com nove pontos. Os gols da equipe equatoriana foram marcados por Evelio Ordóñez aos seis minutos e por Lupo Quintero, aos 39 do primeiro tempo. Daniel Delfino descontou para os bolivianos aos 27 do segundo tempo.