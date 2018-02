Nacional vence Universitario por 2 a 0 O Nacional encostou na liderança do grupo 6 da Libertadores da América ao derrotar, nesta quarta-feira, o Universitario do Peru por 2 a 0. Com o resultado, a equipe uruguaia agora é vice-líder, com seis pontos. O líder é o Racing, da Argentina, com sete. O próximo jogo do Nacional será contra o Oriente Petrolero, lanterna sem nenhum ponto marcado.