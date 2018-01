Nacional venceu Oeste em Itápolis A derrota do Oeste por 2 a 1 para o Nacional, à noite, no Estádio Ideonor Picardi Semeghini, em Itápolis (SP), fechou o conjunto de quatro jogos deste sábado pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com o resultado, o Oeste ficou na 9.ª posição do Grupo 2, com três pontos, enquanto o Nacional atingiu 11 pontos e está na 3.ª colocação. Pelo Grupo 1, o Taquaritinga fez apenas o suficiente para derrotar o Mirassol por 2 a 1 e seguir isolado na liderança com 16 pontos. Já o Mirassol ficou na quinta colocação, com oito pontos. Na Rua Javari, o Juventus foi derrotado por 2 a 1 pelo São Bento, que manteve os 100% de aproveitamento. Mesmo perdendo, o Juventus continuou na vice-liderança do Grupo 2, com 11 pontos, enquanto o São Bento ampliou vantagem, na liderança, com 18 pontos. Em Bragança Paulista, o Bragantino escapou de um vergonhoso empate com a combalida Matonense ao vencer por 1 a 0, com um gol marcado somente aos 52 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o Bragantino ficou na quarta colocação do Grupo 2, com 10 pontos, enquanto a Matonense continua amargando a lanterna, sem um ponto sequer. A rodada foi aberta sexta-feira com a vitória do Bandeirante sobre o Araçatuba, por 2 a 1, em Birigüi. No domingo estão programados mais quatro jogos.