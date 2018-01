Nada abala frieza de Abel Braga na Ponte Nada parece abalar a frieza do técnico Abel Braga na Ponte Preta. Depois de passar a temporada driblando problemas dos mais diversos, ele parece confiante de que pode livrar o time do rebaixamento, agora seu principal objetivo no Campeonato Brasileiro. Nem as vaias da torcida, nem a falta de resultados positivos não incomodam mais o treinador, que continua no clube ?pelo relacionamento e pelas amizades?, uma vez que não recebe salários há sete meses. ?Ninguém pode dizer que meu time não luta. Às vezes os jogadores vão até ao extremo como é o caso do Roberto. Acho que se o grupo tiver sempre esta vontade, vamos tirar o time desta difícil situação?, diz Abel. O volante Roberto sofreu uma forte pancada na testa no empate por 1 a 1 contra o Vitória, sábado, em Campinas. Ele se sentiu mal após o jogo, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa onde permanecerá em observação até segunda-feira. A situação da Ponte é complicada, porque o time soma 44 pontos. Além disso, tem a pior campanha no returno. Em 16 jogos, venceu duas vezes, perdeu oito e empatou seis. Seus dois próximos jogos serão decisivos, porque envolve outros dois clubes ameaçados pelo descenso: o Fluminense, sábado, no Maracanã, e o Bahia, dia 6, em Salvador. Serão dois jogos disputados fora de casa, o que teoricamente seria outro fator complicador. Não para a paradoxal Ponte Preta, que não vence há 106 dias no Moisés Lucarelli. Sua última vitória aconteceu dia 13 de julho diante do Bahia por 1 a 0. ?Nosso time está se abalando com este jejum de vitórias em casa. Por isso mesmo, jogamos melhor fora. Quem sabe a gente soma pontos nestes dois próximos jogos", diz Abel Braga.