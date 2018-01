?Nada de pânico?, recomenda Luxemburgo O técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo disse nesta quarta-feira, que o Real Madrid não pode entrar em pânico por causa da derrota por 3 a 0 para o Lyon, na estréia da equipe na Liga dos Campeões. De acordo com o treinador, a competição está apenas começando e é preciso ter calma para enfrentar e superar as dificuldades. "Apesar do resultado tão adverso, é preciso manter a calma porque a competição está começando e não podemos nos desmoralizar. A Liga dos Campeões acaba de começar", destacou o treinador. "As estatísticas no fim da partida apontam que tivemos muitas chances, mas não as aproveitamos. No entanto, eles tiveram a sorte de marcar no primeiro chute a gol e isso decide muitas coisas", ressaltou. Luxemburgo ainda aproveitou para elogiar a atitude de seus jogadores e seu espírito de luta: "Após sofrer o gol, tentamos ficar com o controle de bola, e no segundo tempo tivemos boas chances", disse.