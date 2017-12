Nadal anuncia desistência e não disputará torneio de exibição em Abu Dabi

Número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal anunciou neste sábado que não vai participar do torneio amistoso de Mubadala, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sem maiores explicações, o tenista revelou aos organizadores que não disputará a competição que acontecerá entre a próxima quinta-feira e o sábado.

"Eu realmente sinto muito e estou desapontado por anunciar que não vou competir no torneio de Mubadala deste ano. Esta seria minha nona participação no torneio, onde eu amo jogar e iniciar minha temporada", declarou o espanhol.

Após três anos sofrendo com lesões e passando meses afastado do tênis, Nadal viveu uma de suas melhores temporadas na carreira em 2017 e voltou a liderar o ranking da ATP após três anos. Na reta final do ano, porém, voltou a sentir dores no joelho e, por isso, desistiu do ATP Finals no mês passado, em Londres.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Foi um 2017 difícil e eu preciso lidar com o calendário de forma diferente para estar pronto. Por esta razão, infelizmente tenho que anunciar aos organizadores e para vocês, torcedores, que não jogarei desta vez em Abu Dabi. Realmente que agradecer por entenderem e mando meu carinho para a torcida nos Emirados Árabes Unidos", comentou.

Sem Nadal, a organização do torneio confirmou o também espanhol Roberto Bautista Agut para a vaga. Além dele, disputarão a competição amistosa o sérvio Novak Djokovic, o sul-africano Kevin Anderson, o espanhol Pablo Carreño Busta, o russo Andrey Rublev e o austríaco Dominic Thiem.