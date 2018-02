Nadal vence e vai à final em Madri O tenista espanhol Rafael Nadal teve muita dificuldade, mas confirmou o favoritismo e se classificou neste sábado para a final do Masters Series de Madri ao derrotar o norte-americano Robby Ginepri por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 1, Nadal venceu com parciais de 7-5 e 7-6 (1). Esta é a primeira vez que Nadal chega á final do Masters de Madrid. O espanhol vai enfrentar na final o ganhador do confronto entre o croata Ivan Ljubicic e o argentino David Nalbandian.