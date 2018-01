Nadson admite negociar com Corinthians Revelado pelo Vitória, e atualmente no Samsung, da Coréia do Sul, o atacante Nadson é o próximo alvo da MSI para reforçar o ataque do Corinthians, depois de frustrada a contratação de Vagner Love. Eleito melhor jogador do futebol sul-coreano em 2004, o jogador garantiu que ainda não foi procurado pelo clube paulista, mas revelou que gostaria muito de defender o Corinthians. ?Até agora não existe nada. Não houve nenhum contato, mas eu estou muito feliz por ter sido lembrado e para mim, seria muito bom voltar ao futebol brasileiro?, disse o jogador em entrevista à Radio Jovem Pan. Nadson conta está com muita saudade do Brasil e que ainda não se acostumou com o clima na Coréia. ?Aqui está menos 14 (graus). Estou sozinho, longe da minha família e isso é muito complicado. Agora, por exemplo (no horário local eram 11 da noite), estou em casa, deitado, sem mais nada para fazer. Fui jantar sozinho na Pizza Hut e já vi tudo o que podia na internet. E tem sido assim nos últimos tempos. Eu só fico torcendo para amanhecer logo, para acordar e ir treinar?, confidenciou o jogador. Diante disso, uma transferência para o Brasil seria muito bem vinda, segundo ele. ?Quem sabe uma negociação pode surgir e eu possa jogar pelo Corinthians e trazer muitos títulos para esta que é uma das maiores torcidas do Brasil?, disse o jogador.