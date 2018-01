Nadson pode reforçar o Corinthians O Corinthians pode acertar a contratação do atacante Nadson, ex-Vitória e que está no Samsung Blue Wings, da Coréia do Sul, com quem tem contrato até o fim do ano. Pessoas ligadas ao jogador estiveram na manhã desta sexta-feira no Parque São Jorge para viabilizar o negócio. O empresário Antônio Augusto, que também é empresário do goleiro Fábio Costa, procurou o Corinthians para oferecer Nadson. A idéia é que ele seja o substituto do atacante Jô, que deve ir mesmo para o futebol russo em 2006. Mas nada ainda foi acertado com o clube. Mesmo porque, Nadson só poderia ser usado no ano que vem. Afinal, as inscrições para o Campeonato Brasileiro estão encerradas. E o jogador ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito - faz fisioterapia no Brasil e só deve voltar aos treinos em novembro. Apesar do interesse, a diretoria do Corinthians está preocupada com a condição médica de Nadson. Por isso, o próximo passo para encaminhar o negócio deve ser o estudo minucioso do quadro clínico do jogador. Enquanto isso, o Corinthians tenta conseguir um reforço para a seqüência da Copa Sul-Americana. É o atacante Nilmar, que já está jogando normalmente no Brasileirão mas não foi inscrito na competição internacional. Por isso, o clube trabalha junto à Conmebol para poder utilizá-lo a partir das quartas-de-final.