Nadson pode reforçar o Corinthians O técnico Antônio Lopes e o diretor de futebol Paulo Angioni deixaram adiantados os planos da formação do Corinthians que disputará a Copa Libertadores da América do ano que vem. Os dois sabem da fixação que o presidente da MSI, Kia Joorabchian, tem pela inédita conquista da competição sul-americana. Nadson, ex-Vitória, está perto de ficar no lugar do sonho distante de ter Vágner Love e ser o primeiro contratado. ?Eu não quero mais voltar para a Coréia. Já fiquei dois anos por lá. Jogar no Corinthians em 2006 seria excelente. Eu quero vir para disputar a Libertadores. Sei que os ?homens? estão negociando?, confirma o atacante Nadson, de 23 anos. Nadson, cujo passe pertence ao Samsung Blue Wings da Coréia do Sul, ficou revoltado com o desleixo médico com que foi tratado. Ele rompeu os ligamentos do tornozelo direito e sofreu uma lesão no osso talus. E diz que teve de treinar, mesmo contundido, pois os médicos coreanos não acreditavam na contusão. Após três meses de reclamação, Nadson foi operado em julho - sua recuperação está sendo feita no Parque São Jorge. ?O meu time na Coréia é da Samsung, mesmo patrocinadora do Corinthians. Acho que não será tão difícil os clubes se acertarem?, supõe o jogador. O vice-presidente do Corinthians, Andres Sanchez, deixa escapar a possibilidade da transação. ?O Vágner Love é um jogador muito difícil de sair da Rússia. O Nadson não seria problema, mas vamos ver...? Além de Nadson, a diretoria corintiana está fechando a compra do meia Hugo. O passe do jogador pertence ao empresário Juan Figer. A primeira pedida foi de US$ 2 milhões, cerca de R$ 4,4 milhões, mas Kia quer um bom desconto e está perto de conseguir.