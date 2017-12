Nagoya anuncia Marcelo Ramos O atacante Marcelo Ramos, do Cruzeiro, deve defender o Nagoya Grampus Eight na próxima temporada. O jogador deve substituir o iugoslavo Dragan Stojkovic. Aos 27 anos, Ramos já defendeu o Palmeiras, o São Paulo e o PSV Eindhoven. Anteriormente, a diretoria do time mineiro informou que estava negociando o jogador por empréstimo de US$ 800 mil com o clube japonês.