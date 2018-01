Nakata anuncia sua despedida do futebol, aos 29 anos O meia japonês Hidetoshi Nakata anunciou nesta segunda-feira, em seu site oficial, que está se despedindo do futebol profissional, aos 29 anos. "Há mais de um ano já havia decidido que me aposentadoria depois desta Copa do Mundo", afirmou o jogador, que terá como última partida da carreira a derrota por 4 a 1 para o Brasil, na partida que marcou a eliminação do Japão na primeira fase da Copa. Considerado o grande talento do futebol japonês, Nakata foi um dos primeiros a deixar o país para jogar na Europa. Atuou em cinco times italianos - Perugia, Roma, Parma, Bologna e Fiorentina - e disputou o último Campeonato Inglês pelo Bolton Wanderers. "Não voltarei a jogar profissionalmente, mas continuarei seguindo o futebol de perto", prometeu. Nakata é o quarto jogador com mais atuações pela seleção japonesa: são 77 partidas, inclusive as dez que a equipe disputou nas últimas três Copas do Mundo - a melhor campanha foi em casa, em 2002, quando foi eliminado pela Turquia nas oitavas-de-final Foi nessa campanha que marcou seu único gol em Mundiais, dos 11 que tem pela seleção: na vitória por 2 a 0 sobre a Tunísia, na primeira fase. Nesta edição, foi escolhido pela Fifa como melhor jogador em campo no empate sem gols diante da Croácia.