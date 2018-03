Nakata brilha e Roma consegue empate Conseguindo um empate dramático por 2 a 2, nos descontos, contra a rival Juventus, a Roma está cada vez mais próxima do título italiano desta temporada. Faltam apenas cinco rodadas para o fim do campeonato e a equipe dos brasileiros Marcos Assunção e Antônio Carlos soma 69 pontos, cinco a mais do o segundo colocado, a Lazio, que tem 59 e seis a mais do que a equipe de Turim, com 58. A situação da equipe romana, que entrou em campo com a perspectiva de praticamente conquistar o título em caso de vitória, ficou complicada quando, logo no início da partida, aos quatro minutos, o atacante Del Piero marcou. Dois minutos depois foi a vez do meia francês Zinedine Zidane ampliar o marcador. Dominando o adversário em campo, a Juventus parecia próxima de uma vitória que colocaria a equipe mais próxima da briga pelo título italiano e indiretamente beneficiaria a Lazio. No entanto, o técnico da Roma, Fábio Capello decidiu arriscar. No segundo tempo, substituiu o meia Totti pelo japonês Nakata e o volante Zanetti pelo brasileiro Marcos Assunção. A primeira mudança trouxe bons resultados, mas a segunda não. Nakata marcou o primeiro gol da equipe romana, aos 34 minutos. Aos 46 o japonês chutou forte contra o goleiro da Juventus que rebateu, dando chance ao atacante Montella garantir o empate. Assunção, no entanto, pouco colaborou pois foi expulso. Na briga pelo título, a Lazio fez sua parte: venceu o Bari por 2 a 0 e diminuiu em dois pontos a diferença em relação ao adversário. O atacante argentino Verón marcou os gols do time na rodada que pela primeira vez, permitiu a escalação de um número ilimitado de atletas não-comunitários. Os nove jogos contaram com a presença de 89 jogadores nesta situação. Nas outras partidas, o Parma goleou o Napoli por 4 a 0. O Milan perdeu para o Perugia por 2 a 1 e a Internazionale venceu o Atalanta por 3 a 0. Completando a rodada, o Verona ganhou da Fiorentina por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Vicenza sobre o Reggina.